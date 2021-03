Simeone: “Delusione Champions alle spalle. Abbiamo una Liga da provare a vincere”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves dove ha ha parlato anche dell’uscita di scena in Europa per mano del Chelsea: “Dopo l’eliminazione dalla Champions League ci siamo allenati bene, ho visto comunque entusiasmo e voglia di fare bene nella squadra in vista di questa partita con l’Alaves. I calciatori che ci sono qui sono professionali, sa di cosa tratta il gioco e queste sono cose che capitano. Anche a noi è già capitato in altre occasioni, si va avanti. La Champions è chiaro che era un obiettivo andare il più avanti possibile ma ora testa al campionato. Siamo in testa e abbiamo una Liga da provare a vincere per cercare di chiudere la stagione alla grande con un trofeo importante”.

