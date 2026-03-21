Simeone: “D’Aversa ha portato idee importanti. Abbiamo maggiore equilibrio”

21/03/2026 | 21:49:24

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-2 contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ero convinto che stavamo facendo una buona partita, quando ti fanno gol magari cali ma non dovevamo mollare perché mancava del tempo e non ci potevamo permettere di abbassarci, lo abbiamo fatto benissimo”.

Cosa è cambiato nelle ultime partite?: “La parte mentale quando sei in una zona di classifica non buona c’è, quando cambi allenatore il problema è di tutti. Il nuovo mister ha portato le sue idee, abbiamo affrontato tutte le partite con equilibrio, facendo quello che ci ha chiesto. Stiamo cercando di dare qualcosa in più, anche negli allenamenti”.

Foto: sito Torino