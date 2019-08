Simeone: Correa? Si sta allenando in modo straordinario, ma nel mercato…”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus. Il tecnico ha parlato di Correa e di Joao Felix, protagonista assoluto del match:“Correa si sta allenando in modo straordinario da quando è arrivato, ma siamo aperti a tutto ciò che potrebbe accadere. E nel mercato le cose accadono sempre alla fine. Preferisco pensare alla sfida contro il Getafe. Ci attende una partita molto difficile contro una squadra che ha sfiorato la Champions. Joao Felix ha molte capacità. Si sta adeguando molto rapidamente a ciò di cui il team ha bisogno. Ha una visione di gioco che gli permette di essere decisivo in diverse zone del campo. Apprezzo molto la sua voglia di imparare credo sia la sua dote migliore Il talento è innato, ma il desiderio di imparare rende un calciatore speciale”.

Foto: Twitter Atletico Madrid