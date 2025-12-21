Simeone: “Contro Real e Barcellona non basta neanche dare il 100%. Siamo migliorati fuori casa”

21/12/2025 | 18:35:28

Simeone ha commentato in conferenza stampa la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Girona: “La squadra è cresciuta fuori casa. Perché è aumentata la solidità difensiva e offensiva. Cerchiamo in ogni momento di portare a casa la partita con un risultato positivo. L’evoluzione è stata di meno a più. Speriamo di riuscire a mantenerla, cosa che non sarà facile. Gli avversari sono competitivi e bisogna mantenere il livello. Ogni volta che vedo Madrid e Barcellona penso che il 100 non basta, per diverse situazioni. Dobbiamo dare il 110 %. Stiamo percorrendo una strada in cui il 100 non è sufficiente”.

Foto: Instagram Atletico Madrid