Simeone: “Contento del gol e della vittoria. Siamo stati squadra”

L’attaccante ha commentato il match ai microfoni di DAZN: “Sono contento per diversi aspetti: abbiamo vinto, ho fatto gol e ci siamo comportati da squadra. Sono qui da poco e mi sto adattando, sono contento di aver trovato una bella città e un posto tranquillo: mia moglie qui a Torino sta bene e questo mi interessa. Ho trovato compagni forti e ricchi di voglia. Dedico il gol a mia moglie e a mio figlio”.

Foto: sito Torino