Simeone: “Contento dei nuovi arrivi. Joao Felix-Ronaldo? Non vedo similitudini”

In conferenza stampa dopo il successo per 3-0 del suo Atletico Madrid contro la rappresentativa dell’MLS, il Cholo Simeone si è ritenuto soddisfatto di questi primi giorni di lavoro della squadra e del processo di integrazione dei nuovi: “Mi sono divertitto, abbiamo fatto cose buone. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio e nel secondo abbiamo difeso bene quando il nostro avversario era vicino al pareggio. Queste partite ci servono per migliorare, iniziamlente abbiamo giocato con il 4-3-1-2 e nel secondo, quando sono entrati gli altri giocatori, abbiamo cominciato bene e ci siamo resi pericolosi quando attaccavamo. Abbiamo sofferto nella ripresa, ci hanno attaccato sugli esterni, loro avevano molta gente di qualità. Sono contento dei nuovi. Joao Felix cresce, così come Hermoso, non è facile integrarsi con i nuovi, dobbiamo essere uniti in vista di quello che ci aspetta, sarà dura. Vitolo sta crescendo, sta arrivando ad un buon livello, così come Correa, Saul e Koke. Speriamo sia così anche in campionato, che è la cosa più importante”.

Il tecnico dei colchoneros ha anche parlato del mercato e del paragone Joao Felix-Cristiano Ronaldo: “Fino alla fine del calciomercato non c’è assoluta tranquillità. Sono aperto a ciò che potrà accadere. Non abbiamo una rosa molto ampia al momento. Ci sono ragazzi nel giro della prima squadra e per questo sembra ampia. Aspetteremo il finale del mercato per vedere chi arriverà e chi eventualmente prenderà il posto di chi andrà via. Il gruppo sta lavorando bene, arriviamo da più di venti giorni di lavoro quotidiano. I nuovi stanno facendo un grande sforzo per fare quello che chiediamo. Joao Felix-Cristiano Ronaldo? Non vedo similitudini. L’MLS? Sta crescendo giorno dopo giorno e lo farà ulteriormente con tutti gli investimenti che stanno facendo. Nel secondo tempo ho visto una squadra più dinamica e sono andati vicini al pareggio”.

Foto Twitter Atletico Madrid