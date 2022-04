Simeone: “Congratulazioni al City per la grande partita. Non ho applaudito ironicamente Guardiola”

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato a Amazon Prime Video al termine della gara con il City. Queste le sue dichiarazioni: “Questa gara serve per il nostro orgoglio, per l’orgoglio della nostra gente che ha visto una squadra combattere. Faccio le congratulazioni al City per la grande partita giocata e smentisco di aver applaudito Guardiola perché la sua squadra stava perdendo tempo, l’ho fatto perché apprezzavo lo sforzo che stavano mettendo in campo. Fa male essere usciti, ma sono orgoglioso di quello che siamo e di come abbiamo giocato”.

FOTO: Sito Uefa