Simeone: “Con Zapata ottima intesa. Oggi abbiamo giocato bene”

01/03/2026 | 21:55:50

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha commentato il match vinto dal suo Torino contro la Lazio ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole: “Cerco di fare sempre gol. La Lazio fa parte della storia della mia famiglia, per me segnare è sempre importante. L’esultanza? All’inizio di Sanremo, ho chiesto a mia moglie se ci fosse qualcuno napoletano e ho sperato vincesse. Ieri scherzando con lei ho detto che avrei festeggiato così. Non lo conosco ma mi piacerebbe conoscerlo. Zapata mi aiuta tantissimo, mi trovo bene e mi aiuta a trovare spazi da aggredire. Oggi abbiamo fatto una bella partita”.

Foto: sito Torino