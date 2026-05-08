Simeone: “Con gli infortuni non è stato facile. Speriamo che per Pedersen sia il primo di tanti gol”

08/05/2026 | 23:09:50

Giovanni Simeone ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: “Sono stato due volte infortunato, non è stato facile però mi sentivo bene nel ripartire e sono contento di aver aiutato questa squadra che se lo merita. Sono contento anche per Pedersen, perché il mister ha detto che i quinti dovevano chiudere l’azione. Lavoriamo tutti, spero che per lui sia solo il primo di tanti gol”.

foto x torino