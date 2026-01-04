Simeone, Casadei e Njie: 3-0 del Torino al Verona
04/01/2026 | 20:06:24
Grande vittoria del Torino di Baroni, che si impone 3-0 a Verona. Il Cholito Simeone apre le danze approfittando di un errore della retroguardia di Zanetti, poi i granata dominano il primo tempo e nella ripresa resistono al ritorno dell’Hellas, chiudendo la gara nel finale con Casadei e Njie.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (46′ Orban), Serdar (67′ Harroui), Al Musrati (46′ Gagliardini), Bernede (75′ Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (75′ Sarr). Allenatore: Zanetti.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan (67′ Tameze), Gineitis (75′ Casadei), Aboukhlal (83′ Dembele); Vlasic; Simeone (75′ Zapata), Adams (83′ Njie). Allenatore: Baroni