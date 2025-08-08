Cairo: “Simeone era il nostro obiettivo. Ritorno di Elmas? ll mercato presenta sempre sorprese”

08/08/2025 | 09:55:42

Nel giorno di apertura del memorial dedicato ai genitori, il presidente del Torino, Urbano Cairo si è mostrato entusiasta ai microfoni della stampa accorsa all’event0: “Abbiamo un attacco veramente potente, ho una gran voglia di vederlo. Abbiamo sei attaccanti tutti di altissimo livello, sono sei per quattro posti ragionando sul modulo 4-2-3-1. Sto parlando di Ngonge, Aboukhlal, Adams, Vlasic, Zapata, Simeone, ma nel discorso inserisco anche Njie che è un giovane dal grande talento. Quindi sette. Possiamo giocare anche con il 4-4-2, e avremmo anche in quel caso delle alternative di grandissima qualità”. Su Simeone: “Il nostro obiettivo era prendere lui, che era la mia carta coperta: quando parlai della carta coperta pensavo proprio a lui. Fortunatamente è arrivato, sono contentissimo”. Sul mercato: “Abbiamo fatto un passo importante, adesso siamo davvero al 95% dell’organico. Il mister Baroni è molto contento, tutti molto motivati: dobbiamo lavorare affinché questa squadra ci dia dei risultati adeguati”. Sul possibile ritorno di Elmas: “Oggi abbiamo tanti attaccanti esterni che sono dei titolari dappertutto, però poi vediamo. Il mercato presenta sempre delle sorprese”. Una rivelazione su De Laurentiis: “Ho parlato con De Laurentiis, perché quando ci compriamo giocatori abbiamo una tradizione: uno dei due chiama l’altro. Mi ricordo che Aurelio mi chiamò quando gli vendetti Maksimovic, l’anno scorso per Buongiorno mi ha ancora chiamato lui. Quest’anno, invece, l’ho richiamato io dopo la cessione Milinkovic e l’ho richiamato ancora io dopo Simeone e gli ho detto ‘la tradizione non va rotta’. L’unica volta che non ci siamo sentiti è stato quando noi abbiamo preso Verdi, che è stato il mio acquisto più costoso ma purtroppo al Toro non ha fatto bene come sperava lui e come speravo io”. Su un possibile passaggio del testimone: “È un mestiere difficile quello del presidente, non so se augurarlo a uno dei miei figli. Io lo faccio volentieri, perché è per me una passione. Non mi do mai per vinto. Nonostante siamo reduci da una stagione in cui mi hanno contestato, ho cercato di fare sul mercato molto meglio rispetto alle sessioni precedenti. lo non mollo e non demordo”.

Foto: Simeone, X Torino