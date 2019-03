Simeone cade ancora: “Difficile giocare dopo Torino, ma la Liga è aperta”

Seconda sconfitta di fila per l’Atletico Madrid dopo il ko in Champions League contro la Juventus. In Liga i colchoneros cadono per 2-0 al San Mames sotto i colpi dell’Athletic Bilbao. Il tecnico Simeone prova a spiegare così la sconfitta: “Abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci al Barcellona, ma dopo la partita di Torino era difficile giocare. C’è stata reazione nel secondo tempo e con Costa e Morata possiamo contare su un grande attacco. Forse oggi è stata la prima volta in scena dei tre insieme e ovviamente dobbiamo migliorare. Liga? Non abbiamo ancora gettato la spugna, abbiamo una posizione privilegiata, guardiamo il secondo tempo, vedo la squadra combattere, in nessun modo la vedo finita”.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid