Simeone: “Bello sfidare subito i campioni d’Europa. Sono una squadra dinamica e rapida”

14/06/2025 | 21:25:52

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di AS soffermandosi sull’esordio al Mondiale per Club, nella giornata di domani contro il PSG, fresco campione d’Europa.

Queste le sue parole: “Il campionato non è come un Mondiale per Club, dove siamo tutti ospiti tranne la nazione ospitante, gli Stati Uniti. Giocheremo con entusiasmo, ambizione e con l’impegno che il torneo richiede. Speriamo di poterlo dimostrare con i fatti, non solo a parole. Sarà bello sfidare subito il PSG, fresco campione d’Europa. Li abbiamo già battuti in Champions. In quella partita, il PSG meritava di vincere. Hanno giocato meglio e hanno avuto molte occasioni da gol. Noi siamo stati cinici e abbiamo fatto un enorme sacrificio collettivo. Nessuna delle due squadre è cambiata molto da quel giorno, loro continueranno con quello stile di gioco, con giocatori giovani a centrocampo che sono molto bravi ad attaccare e con un allenatore che ha lavorato molto bene ovunque sia stato, instillando una forte convinzione nei suoi giocatori. Noi sappiamo dove dobbiamo portare la partita per sentirci più a nostro agio”

Sugli avversari: “Per quanto riguarda loro, quando sei molto forte in un’area, di solito c’è una debolezza in un’altra. Cercheremo di essere decisivi in ​​quell’area, perché hanno dimostrato, soprattutto in Champions League, di essere cresciuti e di essere diventati quello che tutti amiamo vedere: una squadra dinamica”,

Foto: Instagram Atletico