Simeone avverte il Milan: “Testa alla prossima partita. Servirà una buona prestazione”

Nel prossimo turno di Champions League Diego Simeone affronterà il Milan. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Liverpool, pensando subito al match contro i rossoneri. Ecco le sue parole: “Non è una situazione molto diversa da quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni in Champions League. Fatichiamo per passare la fase a gironi, prima lo facevamo molto più facilmente senza ridurci all’ultima partita con tutto da decidere. È diverso adesso. Quindi dobbiamo fare una buona partita contro il Milan e concentrarci solo su ciò che conta davvero“.

Foto: sito AS