Simeone avverte: “Contro il Botafogo sarà una finale durissima, serve un’impresa”

20/06/2025 | 11:47:17

Dopo il successo per 3-1 contro il Seattle Sounders, Diego Pablo Simeone aveva tirato un sospiro di sollievo. Ma la sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Botafogo ha subito complicato i piani dell’Atletico Madrid al Mondiale per Club, trasformando il prossimo match in una sfida da dentro o fuori. In conferenza stampa il Cholo ha spiegato: “Dal primo match in poi sono tutte finali. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo segnare tre o quattro gol ma non siamo stati abbastanza concreti e abbiamo sofferto. Per fortuna Pablo ha segnato un gran gol per chiudere la partita”. Simeone non ha nascosto la preoccupazione per la mancanza di cinismo sotto porta: “La concretezza ti dà tranquillità. Se fosse arrivato il 3-2 avremmo rischiato tutto. Senza concretezza non c’è serenità”. Sulla scelta tattica di schierare Barrios in posizione più avanzata il tecnico ha detto: “Volevamo più presenza centrale, come quando gioca Conor a sinistra. Koke ha dato equilibrio, esperienza e calma”. Adesso l’obiettivo è chiaro e difficile: “Contro il Botafogo sarà una finale durissima. Sono una squadra con personalità, difensori forti e attaccanti veloci. Serve un’impresa, dobbiamo vincere con almeno tre gol di scarto per passare”. Simeone lancia l’allarme, ma l’Atletico non ha intenzione di arrendersi. Foto: Instagram Atletico Madrid