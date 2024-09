Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha così commentato l’assenza di Kylian Mbappé tra le fila del Real Madrid: “Conoscendo l’allenatore, cercherà di giocare inizialmente con Bellingham come gancio o quarto a sinistra. L’aspetto di Modric o Güller al centro non cambierà né con Rodrygo”.

Foto: Instagram Atletico Madrid