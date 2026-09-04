Simeone: “Alvarez? Può rimettersi in carreggiata, spero che quanto accaduto sia stata una lezione”

04/09/2026 | 16:30:10

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita contro l’Athletic Bilbao e parlando così di Julian Alvarez: “Sono molto chiaro: per me la vita è piena di opportunità. E Julian ora ha la possibilità di rimettere in carreggiata la sua vita. Spesso passiamo il tempo a giudicare gli altri, e dobbiamo sforzarci di farlo di meno e imparare di più. Spero che questa sia stata una lezione per lui. Che possa essere felice e raggiungere questo obiettivo, come gli ha detto ieri Paulo Futre in un bel video, segnando gol. Si sta allenando molto bene. Verrà convocato, e mi aspetto il meglio da lui, così come da tutti i suoi compagni di squadra”.

Foto: Instagram Atletico Madrid

