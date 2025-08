Simeone al Torino: dalla sorpresa del 26 luglio alla chiusura in arrivo. I dettagli

04/08/2025 | 23:37:01

Giovanni Simeone al Torino era una sorpresa del 26 luglio, adesso non più tale. Semplicemente perché il Torino è davvero a pochi passi dal traguardo, operazione da 8 milioni e via libera del Napoli in arrivo. Esclusiva sul punto di andare in porto, i granata aspettano il Cholito per un attacco ancora più competitivo. E per consentire a Zapata di recuperare con calma dopo il grave infortunio.

Foto: sito Napoli