Simeone: “Adesso l’equilibrio mentale sarà fondamentale. Altrimenti non vinceremo nulla”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bilbao, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato della volata per la prima posizione in Liga: “In questo finale di campionato l’aspetto mentale sarà fondamentale. L’equilibrio emotivo sarà la chiave per andare più vicini alla vittoria. Il campionato spagnolo solitamente lo vincono Barcellona e Real Madrid, tranne nel 2014 o in un altro anno in cui ci siamo andati vicini. Durante gran parte della stagione abbiamo avuto molti punti di vantaggio, ma abbiamo capito che club come Barcellona e Madrid non sarebbero mai usciti dalla corsa al titolo. Ora c’è anche il Siviglia. Ripeto, chi ha più forza mentale andrà più vicino alla vittoria, altrimenti non si vince nulla”.

Foto: Twitter Atletico Madrid