Simeone: “Abbiamo battuto la squadra migliore d’Italia. Non è facile fare gol al Napoli”

18/10/2025 | 20:42:15

Intervistato da DAZN, Giovanni Simeone ha commentato la vittoria del Torino contro il Napoli: “Per me è stata una partita speciale, portare a casa tre punti in una partita così difficile. Sono contento per come ho giocato, ho vissuto un sacco di emozioni, abbiamo vinto contro la squadra migliore d’Italia e sono contento, abbiamo giocato da Torino. Sono contento per il gol, non è facile segnare al Napoli, oggi si è visto un bell’ambiente”