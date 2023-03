Simeone: “A Napoli c’è l’ambizione di fare di più. Segreto? Pensiamo già alla prossima partita”

L’attaccante argentino del Napoli, Giovanni Simeone, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video la storica – prima – qualificazione ai quarti di Champions League ottenuta dagli azzurri. La squadra di Spalletti ha dominato l’Eintracht Francoforte sia all’andata che al ritorno, il doppio scontro degli ottavi ha segnato un complessivo di 5-0. Alcune parole dell’ex Verona: “Per me è un momento magico quello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. C’era tanta tensione, volevamo vincere, si vedeva nel primo tempo. Poi è arrivato il primo gol e ovviamente tutti si sono lasciati andare, si sono rilassati e abbiamo fatto bene. La parola di stasera è ‘magica’. La nostra è una squadra ambiziosa, non si gode ciò che ha fatto, vuole sempre di più. Sono sicuro che questo gruppo non si fermerà neanche dopo aver raggiunto un traguardo storico come i quarti, vogliamo di più. Non si tratta di vedere la cima della montagna, ma di affrontare il prossimo step. Questa è la nostra ambizione. E’ finita la partita e subito c’era chi stava recuperando per la prossima. Normalmente ci si potrebbe rilassare dopo una grandissima partita come questa, invece qui non è così, c’è sempre l’ambizione di fare di più”.

