Simeone: “A Cagliari c’è voglia di Champions, mi piace Firmino. Vorrei essere allenato da papà”

La sorpresa di questa stagione in Serie A è sicuramente il Cagliari di Rolando Maran. Stabilmente nelle parti nobili della classifica, i rossoblù si preparano allo scontro diretto di lunedì prossimo contro la Lazio. In attacco troverà spazio Giovanni Simeone, arrivato in estate in Sardegna e già autore di 4 gol e 2 assist. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Vivo per il calcio, mi piace Firmino. E ‘completo, fa tutto, fa gol e sa giocare la palla. In Italia il migliore è Immobile, fa dei movimenti pazzeschi“.

Cagliari

“Ho una Champions tatuata sul braccio sinistro, c’è voglia di arrivarci con il Cagliari. Ma la realtà è che mancano ancora sei mesi alla fine del campionato. A Firenze lo scorso anno partimmo forte, poi ci salvammo all’ultima giornata”.

Papà Diego

“Vorrei essere allenato da papà, è il migliore al mondo”.

Foto: Twitter Cagliari