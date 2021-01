Simakan, intervento in artroscopia: starà fuori per due mesi

Mohamed Simakan dovrà stare fermo per due mesi. Come riportato dal sito ufficiale dello Strasburgo, il difensore centrale classe 2000 grande obiettivo del Milan, dovrà sottoporsi a un intervento in artroscopia dopo l’infortunio al ginocchio contro il Lens. Simakan sarà costretto a restare fuori per circa due mesi.

