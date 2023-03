Sim Sala… Kim: l’enorme balzo del cartellino

Si chiama Min-jae Kim, semplicemente Kim. Più semplicemente Sim Sala… Kim, mutuando e modificando un po’ la celebre frase del mago Silvan. Da Sim Sala Bim a Sim Sala… Kim, una magia di mercato. Lasciamo perdere il rendimento, altissimo, del ventiseenne sudcoreano arrivato la scorsa estate dal Fenerbahce. Andiamo oltre: la cifra, clausola da 19 milioni, ha reso l’investimento come una delle migliori operazioni nella storia recente del Napoli. È vero che esiste una clausola, appena sotto i 50 milioni e che il club azzurro vorrebbe alzare, ma è anche vero che se il Napoli decidesse di mettere il difensore centrale sul mercato (e non l’ha certo deciso) ci sarebbe la fila per un gioco sempre più al rialzo. E il balzo del cartellino sarebbe enorme rispetto a quanto investito. Non dimentichiamo un particolare: la partenza di Koulibaly aveva creato scoramento e pessimismo, come se il Napoli non potesse trovare un sostituto all’altezza. I fatti dicono il contrario, i picchi di rendimento sono impressionanti. Min-jae Kim in copertina. Meglio ancora: Sim Sala… Kim.

Foto: Instagram Napoli