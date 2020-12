Silvestri: “Tre punti fondamentali, Juric ci ha dato un’identità. L’Europa non è il nostro obiettivo”

Ennesima grande prestazione per Marco Silvestri, che ha parlato così a DAZN dopo il successo del suo Verona sul campo della Lazio:

“La parata su Pereira? Non so nemmeno io come ho fatto a prenderla. Ho visto la deviazione, ero già giù, ci ho provato ed è andata bene. È stata una grande prestazione, abbiamo preso tre punti fondamentali.

L’Europa? I nostri obiettivi sono altri, l’importante è fare più punti possibili, la classifica la vedremo in seguito. Già dall’anno scorso il mister ha messo le cose in chiaro, ci ha dato un’identità. I nuovi si sono integrati benissimo, sono tutti ragazzi intelligenti e vogliono lottare per questa maglia. Il mister è un po’ il nostro condottiero, noi siamo lì appiccicati.

Tameze è molto duttile, ha giocato un po’ ovunque ed è importante per noi.

Perché chiamiamo Dimarco ‘whisky’? Gliel’ho chiesto proprio oggi, e lui mi ha risposto ‘ho detto io di chiamarmi whisky’. Non so perché”.

Foto: Twitter ufficiale Silvestri