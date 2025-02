Silvestri si presenta all’Empoli: “Trattativa inaspettata. L’Udinese? Sono andato via arrabbiato, forse sbagliando”

Qui di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di presentazione di Silvestri, nuovo portiere dell’Empoli. Trattativa tra le due parti che vi abbiamo raccontato con una prima esclusiva del 29 gennaio.

“La trattativa è stata abbastanza inaspettata anche perché, da quello che so, l’Empoli era indirizzato su un altro giocatore. Poi a sorpresa mi è stato proposto Empoli e io sono stato da subito molto felice. È stato tutto rapidissimo. Ho trovato un gruppo fantastico, mi sono trovato subito a mio agio. Le difficoltà ci sono, ma la A è complicata, è tosta. Io sono qui per dare il mio contributo, la mia esperienza. Spero di poter aiutare in tanti modi diversi. In queste due partite che ho fatto penso di aver aiutato tutti essendo anche positivo con i ragazzi”.

La sfida contro l’Udinese (sua ex squadra) di domenica: “L’Udinese è squadra fisicamente molte forte, gioca bene a calcio, è un’ottima squadra sia a livello di singoli che di collettivo. Sarà una partita difficile perché a livello fisico loro sono molto forti. Ci sarà da lottare tanto, ma con le nostre qualità potremo metterli in difficoltà. Dobbiamo andare lì tranquilli e pensare di portare a casa dei punti. Ci si può riuscire. A livello personale sono contento di andare a Udine. Ho fatto tre anni, tre anni importanti, ho fatto tante presente; sono andato via un po’arrabbiato, sbagliando, perchè ci sono tante dinamiche. Ma sono contento di tornarci perchè ci sono tante persone che mi vogliono bene là“.

Foto: Instagram Empoli