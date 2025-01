Silvestri sempre più Triestina: in arrivo il via libera del Catania

Sempre più Triestina per Tommaso Silvestri. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 29 dicembre, la trattativa per il difensore centrale classe 1991 è ben avviata, tanto che è in arrivo il via libera del Catania. Il difensore ritroverà così Tesser che lo ha già allenato a Modena.

Foto: Facebook Triestina