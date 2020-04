Silvestri: “Fa piacere essere accostato all’Inter, ma ora penso solo al Verona”

Nel corso di una diretta Instagram, Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, ha commentato i rumors che lo vedono accostato all’Inter: “Noi giocatori anche se non ci diamo tanto penso, leggiamo e guardiamo tutto: inutile negarlo, fa molto piacere essere accostato a un grande club. Adesso è presto per parlarne: ora c’è il Verona e penso solo a quello. I miei esempi? Mi è piaciuto molto Musso: diventerà un grande portiere. Poi dico Sczeszny e Handanovic che non sbagliano mai. Sono sempre sul pezzo, magari ricevono solo 2-3 tiri a partita ma loro ci sono sempre. Non rubano l’occhio, ma la loro manona spunta sempre quando serve per metterci una pezza.”

Foto: profilo Twitter personale Marco Silvestri