Silvestri: “E’ stata dura restare due settimane senza allenamento, la sosta ci renderà la forma migliore”

Il portiere dell’Udinese Marco Silvestri ha parlato nel post partita ai canali ufficiali della società bianconera: “Siamo stati tra i più colpiti dal Covid, è stata dura rimanere fuori 10 giorni, ma anche prima non ci siamo allenati, quindi per me erano più di due settimane senza allenamento. La sosta ci servirà per recuperare il nostro stato di forma migliore e a far integrare i nuovi arrivati”.

FOTO: instagram personale