Silvestri: “Dovevamo avere due punti in più, col Bologna sarà una battaglia”

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club fiulano per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“In queste due settimane abbiamo lavorato bene. Siamo pronti ad affrontare il Bologna e sono contento che la gara si svolgerà qui allo stadio. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per poter tornare alla vittoria. Il Bologna è un’ottima squadra e ci sarà da battagliare. Difesa a quattro? Io penso che il Mister sappia bene cosa fare per farci entrare in campo nel modo migliore. Da dietro posso dire che sono pronto a gestire la difesa sia a quattro sia a tre e che tutti i difensori sono pronti a giocare sia a quattro sia a tre quindi, a mio avviso, non sarà un problema. La classifica? Sappiamo bene che i risultati contro Roma, Fiorentina e Samp ci stanno stretti. Secondo me dovevamo avere almeno due punti in più, però questa è la Serie A. Noi dobbiamo continuare a lavorare senza perdere la nostra identità e i risultati arriveranno.”

Foto: Instargam Silvestri