Silvestri: “Con l’Empoli pareggio che ci sta stretto. Ora vogliamo vincere con la Juve”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali dell’Udinese, Marco Silvestri ha così commentato il pareggio maturato contro l’Empoli: “Il pareggio sta stretto, è un peccato perché potevamo vincere. Non siamo partiti con una vittoria ma siamo partiti con una bella prestazione, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. L’Empoli è una buona squadra e che gioca bene. Dopo il primo gol abbiamo gestito bene la gara e creato tantissimo, peccato sia arrivato solo un gol. In quasi tutte le partite in cui non abbiamo vinto c’è sempre stata la prestazione, anche in questa gara è stato così e dobbiamo continuare di questo passo. Il fatto che non ci siano stati dei miei interventi vuol dire che abbiamo dominato ed i miei compagni hanno gestito bene la gara”. E sulla prossima partita contro la Juventus: “Andiamo a Torino tranquilli, a giocarci la partita con serenità e con la voglia di vincere”.

Foto: Instagram Silvestri