Silva saluta i tifosi: “Restate a casa, sono commosso”

Finisce dopo dieci lunghi anni l’avventura di David Silva con la maglia del Manchester City. Per il centrocampista spagnolo la sfida di questa sera all’Etihad Stadium contro il Real Madrid sarà la sua ultima partita a casa con la Lazio che lo aspetta a Roma per affidargli le chiavi della squadra. I tifosi perciò avevano deciso di regalargli un tributo all’esterno dello stadio poi annullato a causa delle normi anti-covid19 che il governo britannico ha emanato. La stella spagnola ha deciso così di ringraziare i tifosi per il pensiero attraverso un post su twitter: “Sono commosso dal fatto che i nostri fan abbiano pianificato un tributo per me stasera, ma l’annullamento è la decisione giusta viste queste circostanze. Ci saluteremo insieme al momento giusto quando sarà al sicuro. Godetevi la partita a casa!”.

I am touched our fans planned a guard of honour for me tonight but cancelling is the right decision in the circumstances. We will say goodbye together at the right time when it is safe. Enjoy the match at home!💙

— David Silva (@21LVA) August 7, 2020