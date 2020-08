In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Real Sociedad, David Silva è tornato sulla sua scelta di giocare in Spagna: “Ho avuto offerte e da ogni parte del mondo, ma alla fine ho scelto la Real Sociedad per il suo stile di gioco. Per me e la mia famiglia tornare in Spagna mi ha ridato grande voglia”.

Foto: Twitter Real Sociedad