Silhavy (ct Repubblica Ceca): “Faremo l’ultimo passo con la Moldavia e andremo agli Europei”

La Repubblica Ceca ha pareggiato la gara giocata ieri in trasferta contro la Polonia, rimandando l’appuntamento con la qualificazione ad Euro 2024 nell’ultima partita, lo scontro diretto con la Moldavia, che si disputerà lunedì. Il commissario tecnico della nazionale ceca Jaroslav Silhavy ha commentato con le seguenti parole il risultato ottenuto a Varsavia: “Crediamo che faremo l’ultimo passo contro la Moldavia e andremo agli Europei. Abbiamo giocato una buona partita qui a Varsavia, soprattutto nel secondo tempo contro un avversario difficile. Sono molto soddisfatto. Lewandowski? Robert è ancora una grande stella. Non ci sono dubbi. Quindi sono molto contento che i miei giocatori abbiano fatto così bene contro di lui. In realtà non ha avuto occasioni chiare, il che dimostra che abbiamo giocato bene in difesa”.

Foto: Wikipedia