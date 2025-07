Sildillia verso il PSV: trattativa ben avviata per il difensore del Friburgo

09/07/2025 | 12:25:23

Dopo aver attirato l’interesse di diversi club europei negli ultimi mesi, Kiliann Sildillia sembra pronto a compiere un nuovo passo nella sua carriera. Il terzino destro classe 2002, reduce da un’ottima stagione al Friburgo in Bundesliga, è finito nel mirino del PSV Eindhoven. Stando quanto riportato da Footmercato, il club olandese avrebbe già avviato contatti concreti per il trasferimento, con una trattativa che procede in un clima giudicato positivo. Sotto contratto fino al 2026, il difensore francese è valutato intorno ai 10 milioni di euro. Un profilo giovane ma già esperto, che potrebbe presto sbarcare in Eredivisie.

Foto: insta personale