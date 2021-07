SIGURDSSON, UN JOLLY ISLANDESE PER ZANETTI

Il Venezia sta per chiudere un altro colpo: il club neo-promosso in Serie A è sul punto di definire i dettagli per il prestito di Arnor Sigurdsson, nazionale islandese del CSKA Mosca. Esterno offensivo classe 1999. duttile tatticamente può giocare sia a destra che a sinistra ma anche da trequartista: un vero e proprio jolly per mister Zanetti che potrà utilizzarlo in svariate posizioni del campo facendolo rendere nel migliore dei modi.

Arnor è nato il 15 maggio del 1999 a Akranes, un comune islandese situato nella regione di Vesturland, sin da piccolo ha sempre avuto una passione per il calcio visto che è cresciuto nel settore giovanile della sua città natale: ossia all’ÍA Akraness dove, dopo una lunga trafila, arriva ad esordire anche nella prima squadra. Prestazioni convincenti che con il giocatore che cattura l’attenzione di molti club e nel 2017 viene acquistato dall’IFK Norrköping, club svedese, dove resta per 18 mesi totalizzando 25 presenze e 3 gol.

Nell’agosto del 2018, a soli 19 anni, arriva la grande occasione in un club più prestigioso: passa a titolo definitivo nel CSKA Mosca dove inizia a trovare continuità e a crescere notevolmente. Resta in Russia per tre stagioni dove ottiene brillanti risultati. Al suo primo anno esordisce anche in Champions League giocando 6 partite e realizzando 2 reti: una contro la Roma (nella sconfitta interna per 1-2) e l’altra nella clamorosa vittoria contro il Real Madrid. Vince anche un trofeo, nella sua esperienza in Russia, una Supercoppa nel derby contro la Lokomotiv Mosca. Complessivamente al Cska, negli ultimi 3 anni (dal 2018 al 2021), ha giocato 87 partite condite da 13 gol.

Adesso nel suo futuro c’è la Serie A con il Venezia che ha deciso di piazzare il colpo: il giocatore è reduce da un non troppo grave problema al ginocchio ma ciò nonostante potrà dire la sua nel campionato italiano. Un talento interessante che sotto la guida di mister Zanetti potrà crescere ancora di più, considerando anche la sua giovane età. Un bel prospetto, in linea con la politica di mercato della società lagunare, che dovrà trascinare i suoi nuovi compagni alla salvezza.

