Sigurdsson: “Ho scelto il Venezia per lo spirito che c’è qui. Contento di poter sfidare Ronaldo”

Arnor Sigurdsson, nuovo centrocampista del Venezia, arrivato in prestito dal CSKA Mosca, ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione. Il classe 1999 si è detto entusiasta di essere approdato in Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla scelta di sposare il Venezia

“Ho scelto Venezia perché ho avuto molti consigli dai compagni che conoscevo e avevo intuito lo spirito che c’è qui. C’è un grande gruppo, si gioca come una famiglia e unità d’intenti. Questo spirito porta una squadra a progredire continuamente. Questi sono gli aspetti chiave che mi hanno portato a Venezia. La serie A è uno dei migliori campionati al mondo, sono molto eccitato per questa nuova avventura. Spero di portare la mia esperienza europea e dare il mio contributo”.

Sul calcio italiano

“Il calcio italiano è diverso da quello russo ci sono meno spazi per creare e fare gioco, come si è visto anche contro il Frosinone, ma il nostro compito è trovare i varchi giusti per andare in porta e lavoreremo per questo scopo nel corso della stagione”.

Sulle sue condizioni fisiche

“l’infortunio è acqua passata. Ora sto bene”.

Gli idoli

“Messi e Ronaldo erano i miei riferimenti da bambino, ora avrò persino la possibilità di sfidare uno dei due e sono molto contento di poterlo fare”.

