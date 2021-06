Signori riabilitato dalla FIGC, la nota della Lazio: “Torna in campo un protagonista della nostra storia”

Dopo la riabilitazione da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina nei confronti di Giuseppe Signori dopo il proscioglimento dalle accuse giudiziarie che pendevano da anni sull’ex attaccante, poco fa la Lazio ha pubblicato la seguente nota:

“Le storie di Beppe Signori e della Lazio si incrociano nel 1992: subito leader in campo e fuori, con un sinistro fuori dal comune, Beppegol e’ stato idolo dei tifosi biancocelesti.

Capitano, capocannoniere, leggenda di una Lazio che si avvicinava a un grande ciclo di vittorie. Tanti giovani si sono innamorati della Lazio grazie a quella maglia numero 11. Loro, prima degli altri, oggi ne ricordano i gol: nella nebbia dei fumogeni di un derby di metà anni ‘90, di straordinaria velocità e potenza contro Torino e Inter, nei tanti decisivi match in cui lo spirito da Capitano di Beppe emergeva in tutta la sua forza.

Ogni tifoso laziale ha guardato con dispiacere e solidarietà le vicissitudini che lo hanno riguardato in questi ultimi lunghi e difficili dieci anni.

Oggi, finalmente, emersa la verità giudiziaria e con la recente decisione della Federcalcio, torna “in campo”, un protagonista di una storia che ha molto da dividere con la passione dei tifosi e con i sogni dei bambini”.