Sierro: “Con il Parma non è stata una trattativa a sorpresa, c’erano già stati dei contatti”

11/09/2026 | 16:00:48

Sierro si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Parma: “Sto bene fisicamente ma serve il ritmo partita. Solo quello ti permette di crescere, sono contento dell’entusiasmo dello spogliatoio e sono sicuro che la squadra crescerà. Dobbiamo trovare gli automatismi e sono sicuro che settimana dopo settimana le cose non potranno che migliorare, abbiamo potenziale e possiamo fare punti con chiunque. La trattativa? Non è stata una sorpresa, c’erano già stati contatti prima che poi si sono concretizzati. Quando mi è stato presentato il progetto mi è piaciuto e poi sono arrivato rapidamente”.

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