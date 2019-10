Siena, Vicenza e Reggina: i tre volti sorridenti del turno infrasettimanale di Serie C

C’è chi va in testa, chi ci si avvicina dopo averla sfiorata e chi, finalmente, ottiene la seconda vittoria in casa, dopo un inizio non facile fra le mura amiche. Non solo la Champions, dunque, perché ieri si è giocato anche il turno infrasettimanale di Serie C. E, su tutti, sono in 3 a sorridere.

In primis, c’è la Reggina. Gli amaranto, al Granillo, iniziano la partita con il Picerno consapevoli di avere la possibilità di andare in testa al campionato, complici gli stop nel pomeriggio di Potenza e Ternana. L’avvio è contratto, con i lucani che addirittura vanno avanti. Prima di imbattersi nella rabbia agonistica di German Denis, alla prima casalinga da titolare: pari al 42′, esultanza con il compagno Rolando tre minuti dopo. E, dopo l’intervallo, assist a Corazza al 46′ e definitivo 4-1 personale 6 minuti dopo. Doppietta, un assist e amaranto primi, grazie all’ex Napoli ed Atalanta.

Salendo verso nord, è a Siena che incontriamo larghi sorrisi. I bianconeri, dopo aver abbattuto settimana scorsa il tabù Franchi contro il Pontedera, si ripetono, infliggendo un secco 2-0 alla Pianese, squadra proprio della provincia senese, e salendo al quarto posto del girone A. Ancora molto lontani dall’irrefrenabile Monza, che curiosamente ha lasciato punti per strada solamente, appunto, con Robus e Pianese, ma in piena lotta per essere la compagine che cercherà fino alla fine di dar fastidio al team di Berlusconi.

Chiude il cerchio, poi, la gioia, anche se ancora non totale, del Vicenza di Mimmo Di Carlo. In un’altro derby tutto provinciale, con l‘Arzignano, giocato al Menti, il Lane ottiene la quarta vittoria nelle ultime 5 gare e continua a tallonare il Padova che nel finale piega la Samp e ricaccia al secondo posto Marotta e compagni. L’idea che il duello veneto possa continuare fino ad aprile è viva più che mai, ma intanto i biancorossi sono uno dei tre volti sorridenti del turno infrasettimanale della Serie C.