Siena, avviato l’iter per domanda ripescaggio in Serie C

Il Siena annuncia di essere pronto a fare domanda di ripescaggio in Serie C qualora dovessero essere confermate le bocciature di Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese per i rispettivi campionati. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano:

“L’Acn Siena ha inviato, in data odierna e con ampio anticipo rispetto alla scadenza del 22 luglio stabilita dalla LND, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Questa decisione si è resa indispensabile dal momento che la Lega Nazionale Dilettanti ha aperto una finestra dall’8 al 10 luglio 2021 per la richiesta di ammissione alla nuova stagione 2021-22, solo ed unicamente, per quelle Società che hanno intenzione di presentare domanda di ripescaggio in serie C. La dirigenza dell’Acn Siena sta lavorando con impegno, oltre a verificare alcuni passaggi preliminari, alla presentazione di tutte le certificazioni obbligatorie per avanzare entro il 19 luglio 2021 la domanda di ripescaggio”.

Foto: Twitter Siena