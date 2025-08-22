Ufficiale: Siebert è un nuovo giocatore del Lecce

22/08/2025 | 11:35:07

Attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito, il Lecce ha comunicato l’acquisto di Jamil Siebert dal Fortuna Dusseldorf. Di seguito, la nota del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf. Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due”.

Foto: sito Lecce