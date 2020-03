Sidibé avvisa il Monaco: “Voglio restare all’Everton, Ancelotti ha fiducia in me”

Djibril Sidibé avvisa il Monaco e annuncia di voler restare all’Everton ai microfoni di RMC Sport: “Ho discusso con il Monaco: ora conoscono la mia posizione e io conosco la loro. Il mio obiettivo è giocare partite ad alta intensità come quelle che sto disputando in Premier League. Per quanto riguarda l’Everton: l’allenatore mi apprezza e si fida di me anche se ci sono delle situazioni tra i due club che io non potrò controllare”.