Sidibè: “Avevo proposte anche dall’Italia, ma ho optato per il Le Mans. Volevo sentirmi utile”

15/10/2026 | 17:52:48

Djibril Sidibè si è presentato da giocatore del Le Mans, intervenendo in conferenza stampa: “Ci sono state proposte da altri club, in contesti più esotici, oltre che in Spagna e in Italia, ma io volevo sentirmi utile. C’erano tutti gli ingredienti giusti, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. La decisione ha richiesto un po’ di tempo, anche perché sono più vicino alla fine della carriera che all’inizio. Sebbene oggi mi senta molto bene fisicamente. Insieme al mio entourage, abbiamo optato per il Le Mans”.

foto x le mans