Sicula Leonzio, esonerato Vito Grieco: fatali i ko con Rende e Rieti

Altro esonero nel girone C di Serie C. Dopo Catanzaro e Catania, che già prima del turno infrasettimanale avevano esonerato rispettivamente Auteri e Camplone, sostituiti da Grassadonia e Lucarelli, cambia anche la Sicula Leonzio.

Il club di Lentini, infatti, ha esonerato Vito Grieco: fatali all’ormai ex tecnico bianconero, i ko contro Rieti di domenica e Rende di ieri, unici club che prima della sfida alla Sicula non avevano mai centrato i 3 punti. Insieme a lui, via anche l’allenatore in seconda, Luca Salvalaggio, e quello dei portieri, Maurizio Bonfatto. Oggi la seduta di allenamento sarà provvisoriamente diretta da Pierpaolo Alderisi, mentre nelle prossime ore sono attese novità sul nome del prossimo mister.

Panchine bollenti, dunque, a Sud in Serie C: cambia anche la Sicula Leonzio.