Sibilia risponde a De Laurentiis: “Rispetto le sue considerazioni. Valutazioni giuste della Lega”

Il presidente della Lega Nazionale dilettanti e vice presidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia, ha parlato a proposito delle parole del presidente del Napoli De Laurentiis che quest’oggi aveva definito come una “follia” far ripartire la seria A il 12 settembre. Ecco quanto dichiarato a Radio Kiss Kiss: “Rispetto le sue considerazioni, ma se sono state stabilite certe date credo si siano fatte le giuste valutazioni in seno alla Lega. Dal 3 agosto in poi, ripeto, avremo la certezza di inizio e chiusura dei prossimi campionati”.

FOTO: Zimbio