Si sbloccano Neres (doppietta) e Lang: Napoli avanti 3-0 sull’Atalanta

22/11/2025 | 21:34:35

Concluso il primo tempo della sfida tra Napoli e Atalanta. I partenopei conducono 3-0 sulla compagine bergamasca. Un grande Napoli trascinato dai brasiliani, David Neres e Noa Lang.

Neres ritrova la rete dopo 10 mesi, Lang trova il primo gol in maglia azzurra.

La sblocca il Napoli al 15′, con David Neres, mandato in profondità dal bell’assist di Hojlund: a tu per tu con Carnesecchi l’ex Benfica e Ajax non sbaglia e col mancino la mette all’angolino. Raddoppia il Napoli ancora con l’ex Ajax, conclusione di sinistro che batte Carnesecchi al 38′. Nel recupero del primo tempo c’è gioia anche per Noa Lang, non esattamente con il suo colpo migliore, di testa, a battere per la terza volta Carnesecchi. Ottimo Napoli, 3-0 sull’Atalanta al 45′.

Foto: sito Napoli