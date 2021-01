Sanasi Sy alla Sampdoria: è fatta, così avevano assicurato, andrà da Ranieri. Ammiccamenti, siparietti televisivi, della serie: vienimi dietro che ci divertiamo. Peccato che questo giochino, anche un po’ patetico, si sia trasformato in un boomerang. Sy alla Samp non va, semplicemente perché la Salernitana ha bruciato tutti in volata, come anticipato ieri sera. Terzino sinistro classe 1999, in scadenza di contratto con l’Amiens, di sicuro molto interessante per il presente e per il futuro. Operazione-lampo chiusa con tempismo, sarà lui il nuovo esterno sinistro di Castori, arrivo previsto nelle prossime ore. Alla fine sì o no? Sy, certo che Sy, ma alla Salernitana. Intanto la Salernitana ha dato l’ufficialità con un comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Amiens SC per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’99 Sanasi Sy. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2024”.

Foto: logo