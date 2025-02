Si ferma Zalewski: il comunicato dell’Inter

Brutte notizie in casa Inter. A fermarsi, infatti, è Nicola Zalewski che, durante l’allenamento odierno, ha accusato un problema al polpaccio. Questo il comunicato della società in merito alle condizioni del calciatore: “Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski questa settimana presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

FOTO: X Inter