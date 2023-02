Si ferma Thiago Silva. Il report del Chelsea

Brutte notizie per il Chelsea: l’esperto centrale difensivo brasiliano Thiago Silva ha rimediato un infortunio ai legamenti del ginocchio. Il trentottenne si è infortunato nel corso della partita di Premier League persa sul campo del Tottenham, è stato costretto ad abbandonare il campo al 19′ della prima frazione. Il report del club di Londra: “Dopo essersi infortunato al ginocchio durante la prima metà della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago è stato sottoposto lunedì, al suo ritorno al centro di allenamento, a un’ulteriore valutazione ed esami. I risultati hanno confermato i danni ai legamenti del ginocchio di Thiago e ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in campo il prima possibile”.

foto: Instagram Thiago Silva